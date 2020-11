Vaccinazione antinfluenzale in Liguria, Linea Condivisa: «Quello che si palesava come ritardo sta diventando una vera e propria Caporetto»

Genova. «Non ci sono abbastanza vaccini, nemmeno per completare il piano di vaccinazione per le categorie previste – denuncia del Capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – E non sono io a dirlo, ma numerosissimi medici di medicina generale (mmg) e pediatri di libera scelta, a cui A.Li.Sa. non ha fornito i vaccini antinfluenzali lungamente promessi».

«L’Azienda Ligure Sanitaria ha dichiara che la campagna di vaccinazione antinfluenzale sarebbe partita il 5 ottobre, poi il 4 novembre ha lanciato una grossa campagna mediatica per sensibilizzare sul tema – spiega Pastorino – oggi siamo al 23 novembre e ancora mancano i vaccini per completare il piano di vaccinazione per chi ha più di 60 anni, per i bambini fra i 6 mesi e i 6 anni e per i soggetti a rischio di tutte le età. Quello che si palesava come un ritardo sta diventando una vera e propria Caporetto».

«Se vaccinarsi quest’anno contro l’influenza doveva servire anche a fare una prima scrematura tra casi covid e casi influenzali, di questo passo l’operazione non può che dichiararsi un fallimento – dichiara il consigliere di Linea Condivisa – l’ennesimo da parte di A.Li.Sa., un ente che si conferma costoso e inutile».