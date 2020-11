Ventimiglia. Danneggiata una delle fotografie di grande formato del ventimigliese Andrea Iorio in mostra nel parco urbano della Ciclovia Pelagos.

«Sono durate meno di una settimana – racconta tristemente l’artista sui social – Sono amareggiato. Avevo messo in conto che sarebbe potuto succedere, ma distrutta così e così presto, francamente non me lo aspettavo. Un signore mentre le montavo mi ha chiesto “non hai paura che te le rovinino?” e io ci ho scherzato su e ci siamo messi a ridere, ma poi quando accade davvero fa male».

La mostra dell’artista ventimigliese intitolata “Urbs In Urbe” (dal latino, “Città nella Città”) era stata allestita pochi giorni fa e doveva rimanere in esposizione per tutto il periodo natalizio, ora però è rovinata.

(Foto da Facebook di Andrea Iorio)