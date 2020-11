“Un venticinquennio di attività per la storia del Ponente ligure 1996-2021”, raccolta storiografica del sanremese Andrea Gandolfo

Sanremo. Il sanremese Andrea Gandolfo prosegue la sua attività storiografica. Nel 2022 conta di pubblicare, per le edizioni Lo Studiolo di Sanremo, una sua monumentale raccolta, in due tomi, di gran parte della produzione storiografica dal 1996 al 2021, che vorrebbe intitolare “Un venticinquennio di attività per la storia del Ponente ligure 1996-2021″, sulla falsariga di un’opera simile edita qualche anno fa dal professor Nilo Calvini e intitolata “Un cinquantennio di attività per la storia del Ponente ligure”.

Un altro progetto per lo storico sanremese che nel 2021 pubblicherà il primo volume della sua monumentale storia di Sanremo e della storia di Monaco in edizione bilingue italiano e francese.