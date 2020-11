«Umanità e grandi capacità professionali», il grazie di un lettore alla dottoressa Bucceli del Pronto Soccorso di Imperia

Imperia. I ringraziamenti del nostro lettore Carlo Trinchieri alla dottoressa Elena Bucceli del Pronto Soccorso di Imperia:

«Vorrei rivolgere un caloroso ringraziamento alla dottoressa Elena Bucceli in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia che, pur nell’emergenza a causa del Covid, ha profuso tutte le sue attenzioni per risolvere il mio caso in occasione del mio ricovero in data 20 novembre presso il Pronto Soccorso di Imperia, dimostrando rare doti di umanità e grandi capacità professionali. Grazie di cuore».