Tutti i comuni della valle Argentina si illuminano di blu per la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia

Imperia. In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia diverse città della provincia di Imperia si sono illuminate di blu. Per quanto riguarda la “Valle Argentina” l’evento è stato tenacemente sollecitato da Raffaele Regina, rappresentante Unicef per la città di Taggia.

La data specifica del 20 novembre ha avuto un prolungamento d’azione per tutto il trascorso week-end all’insegna della solidarietà internazionale per celebrare il 31° anniversario dei diritti dei bambini di tutto il mondo.

L’iniziativa “Go Blue” ha registrato l’adesione di numerose città metropolitane fino a comunità più piccole che hanno voluto essere protagoniste di un’azione di sensibilizzazione globale sui diritti dei bambini. Sono circa 230 i Comuni di tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa “Go Blue” con l’obiettivo di sottolineare il ruolo delle amministrazioni comunali nel promuovere l’importanza della Convenzione “Onu-Unicef” e dei diritti in essa sanciti.

Per l’occasione la Valle Argentina si è aggiudicata il primato con l’ottimale partecipazione di tutti i suoi comuni, conferendo le seguenti attestazioni di merito ed immagini:

Triora con il blu puntato sulla Collegiata NS Assunta di Piazza Beato Reggio. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Massimo Di Fazio che con concreta passione solidale ha seguito personalmente il da farsi nei giorni interessati all’evento.

Molini di Triora con la luce blu diffusa sul Palazzo del Municipio. Un doveroso ringraziamento viene rivolto alla sindachessa Manuela Sasso e all’assessore Alessandra Balbo impegnatesi da subito per essere partecipi all’iniziativa.

Montalto Carpasio con una particolare colorazione blu che fascia globalmente il Campanile della Chiesa Parrocchiale sita nella Piazza del Centro Storico. Mariano Bianchi, il sindaco che si è prodigato con una felicissima idea pittorica a favore della salvaguardia della giornata dedicata ai giovanissimi.

Badalucco con il blu ha trasformato l’albero del verde ulivo di Piazza Umberto Eco. Orgogliosi di fare parte della grande famiglia solidale erano presenti il sindaco Matteo Orengo e la sindachessa del C.C.Ragazzi Ancilla Bianchi. Si vuole menzionare l’impiegata comunale Cristiana Novella per l’impegno dato al buon fine organizzativo.

Taggia con la luce blu accesa sul Bastione di Via Ottimo Anfossi. Hanno salutato all’evento il sindaco Mario Conio, l’assessore Maurizio Negroni ed i ragazzi taggiaschi del Centro di Aggregazione Giovanile “Stazione centro”, che ha loro modo hanno festeggiato la giornata dei diritti. Un doveroso e sentito ringraziamento va rivolto all’Ufficio Servizi Sociali dove la dottoressa Ilaria Natta ha impiegato il proprio tempo con fervore ed abnegazione per le finalità della particolare giornata dedicata ai Ragazzi e Ragazze.

La cosa più importante è che i bambini di tutto il mondo, quelli italiani e quelli che vivono qui sul nostro territorio ringraziano gli adulti e le istituzioni per l’impegno profuso a salvaguardia dei loro diritti» – fa sapere l’Unicef Imperia.

In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia, si è svolto in video conferenza l’incontro del “Consiglio regionale” con i rappresentanti dei “Consigli comunali dei ragazzi” della Liguria.

Per la nostra Provincia hanno partecipato la Past-President Unicef Colomba Tirari ed i Consigli Comunali Ragazzi di Imperia e Badalucco. La riunione è stata coordinata dal presidente dell’Assemblea legislativa Gianmarco Medusei con la presenza di Giacomo Guerrera (presidente emerito dell’Unicef nazionale) Ilaria Cavo (assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili) Simona Ferro (assessore alla Tutela dell’Infanzia) Franco Cirio (presidente regionale Unicef).

L’emergenza sanitaria non ha fermato i molti progetti dei Consigli comunali dei ragazzi e delle singole scuole ricordando il proprio impegno per la raccolta differenziata, gli interventi compiuti per pulire le spiagge dalla plastica, il recupero di spazi verdi, conoscere meglio l’educazione civica e la cittadinanza attiva, le iniziative per praticare sport collettivi.