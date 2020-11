Trasporto e soccorso sanitario, trovato l’accordo tra pubbliche assistenze e Regione Liguria

Genova. Dopo l’incontro tra le parti dello scorso 4 novembre, quest’oggi Anpas Liguria, Croce Rossa Italiana – Liguria e Cipas, hanno firmato l’accordo con Regione Liguria e Alisa che va ad adeguare una serie di aspetti che riguardano il sistema territoriale di trasporto e soccorso sanitario, oltre che rendere attuative una serie di misure straordinarie per l’emergenza Covid-19.

In particolare sono tre i punti principali dell’accordo che prevedono:

1- misure temporanee e straordinarie per l’emergenza Covid-19: la Regione Liguria ha disposto che le ASL riconoscano nell’immediato, per ciascun servizio di trasporto sanitario non urgente effettuato nel primo semestre 2020 una quota aggiuntiva straordinaria che andrà parzialmente a compensare le mancate entrate per le pubbliche assistenze rispetto al 2019, mancate entrate derivanti dalla sospensione delle prestazione sanitarie non urgenti e indifferibili e i relativi trasporti ad esse collegate. Entro il mese di febbraio 2021 si provvederà inoltre alla valutazione dei dati consuntivi su base annua e all’erogazione dell’eventuale importo per il saldo.

2- adeguamento dei rimborsi riconosciuti a livello convenzionale a copertura degli interventi di emergenza e urgenza: è stato riconosciuto un aumento della quota di rimborso fisso per ciascun servizio svolto a partire dal 1 marzo 2020, mentre restano invariati i rimborsi per le ore di servizio successive alla prima e il rimborso chilometrico.

3- Misure economiche compensative per i maggiori oneri di servizio per l’emergenza Covid-19: in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il quale la Regione ha già avviato la raccolta dei dati relativi alle spese sostenute e documentate dalle OdV per il totale rimborso, e la precoce obsolescenza dei mezzi e degli strumenti sottoposti a continue sanificazioni profonde. La Regione si è impegnata altresì, a fronte dell’impegno profuso dalle OdV, a individuare forme di intervento sostenibile allo scopo di compensare i maggiori oneri da esse sostenute nell’esecuzione del servizio pubblico svolto.

Il presidente Anpas Liguria Lorenzo Risso: «Questo accordo è un riconoscimento alle pubbliche assistenze che mette in evidenza il grande contributo che ha dato – e sta continuando a dare – il volontariato in questa emergenza Covid-19. Credo che sia un importante punto di partenza con la nuova Giunta Regionale per costruire insieme tutte quelle collaborazioni che saranno utili a tutti i nostri concittadini e alle nostre pubbliche assistenze».