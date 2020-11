Ventimiglia. Ignoti hanno tentato di forzare la porta di ingresso del bar Canada, in via Aprosio, nel cuore di Ventimiglia. E’ successo la scorsa notte. «Quando siamo arrivati stamani, abbiamo trovato questo: una vetrata sfondata e la porta danneggiata», racconta il titolare del locale, nonché consigliere comunale di maggioranza Maurizio Rea.

Non è chiaro se si sia tratto di un vero e proprio tentativo di furto o di danneggiamento: «Sembra il gesto di una persona arrabbiata, un dispetto, una cattiveria gratuita», aggiunge. Ed è possibile visto che sempre nella notte, in via Cavour, a pochi metri di distanza dal locale, un uomo con in testa un berretto è stato ripreso mentre prende a calci la vetrina di un negozio.

di 5 Galleria fotografica Ventimiglia, tentativo di furto al bar Canada









Rea ha annunciato che sporgerà formale denuncia: «In molti non lo fanno, ritengono sia quasi inutile».

Sempre nelle ultime ore, ignoti hanno forzato alcune serrande del mercato coperto di Ventimiglia.