Tentata rapina in pieno centro a Ventimiglia, lo sfogo di una lettrice: «Le persone hanno paura di essere aggredite»

Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio di oggi in via Cavour due nordafricani sono stati protagonisti di una tentata rapina. Ecco lo sfogo di una lettrice dopo gli attimi di panico e paura nel pieno centro cittadino.

«Io personalmente, e credo molte altre persone, non riusciamo a capire perché dobbiamo continuare ad assistere, a vivere determinate situazioni a Ventimiglia. Lo squallore più totale che i cittadini devono sopportare riguardo a tutte quelle persone (migranti o no) che si ubriacano, si accoltellano, rubano, rapinano, minacciano come se niente fosse in pieno centro di giorno, o di notte, praticamente sempre.

Mi chiedo perché lo Stato, le regioni e le province continuano a permettere tutto ciò sotto gli occhi di tutti, anche bambini o anziani, pensano solo ai loro interessi o a certe cose più superficiali senza prendere dei provvedimenti più severi e più seri, impedendo di far vivere al popolo una vita normale e più tranquilla. Persone che vanno a lavorare tutti i giorni devono stare con la paura di essere aggredite ovunque, a qualsiasi ora. I cittadini, il popolo in generale, non meritano tutto ciò» – scrive Sabina Pallanca.