Taggia, il Comune dà una mano a chi non riesce a pagare l’affitto: ecco come partecipare al bando

Taggia. Buone notizie, specialmente in tempi di crisi economica derivante dalle’emergenza covid, per chi ha problemi a pagare l’affitto di casa.

E’ di oggi la pubblicazione del bando comunale finalizzato all’assegnazione, per i tabiesi che ne hanno bisogno, di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

In questo bando sono incluse solo le abitazioni di proprietà privata e con canoni inferiori ai 7.200 euro annui al netto delle spese condominiali.

Clicca sulla parola sottolineata per conoscere i REQUISITI per accedere all’erogazione dei fondi e per scaricare il MODULO di domanda.