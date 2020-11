Superbonus 110%, Cna Imperia fa chiarezza con un webinar gratuito per le imprese

Imperia. Il Superbonus 110% ha preso il via: per evitare false partenze, però, è necessario conoscerne a fondo gli aspetti tecnici, le opportunità, le tempistiche, le procedure amministrative e fiscali, ma anche tutti i soggetti coinvolti ed i loro ruoli. Solo così le imprese potranno comunicare in modo adeguato al cliente finale il provvedimento e coglierne i benefici.

Un aiuto concreto, dunque, per districarsi nella giungla delle novità introdotte dal Decreto Rilancio: in soccorso di artigiani e professionisti, CNA Imperia organizza un incontro dal titolo “Superbonus – Tutto quello che c’è da sapere”. L’evento, nell’ambito del progetto di formazione e informazione #AndareOltre, in collaborazione con lo Studio Aschei, si terrà online sulla piattaforma Zoom, giovedì 3 dicembre alle 18.30.

«CNA Imperia si affianca alle imprese per trasformare questa normativa in un’opportunità di sviluppo e crescita per le aziende dal punto di vista professionale ed economico – dichiara il segretario territoriale, Luciano Vazzano – . Per questo abbiamo creato un team di esperti, che possa affiancarle in ogni aspetto del Superbonus: tecnico, fiscale e di gestione del credito. Le imprese possono contare sull’Associazione e sui partner individuati». Durante l’incontro online, infatti, verrà presentato il progetto CNA Superbonus per garantire assistenza e professionalità alle imprese su tutti gli aspetti normativo-burocratici.

E continua Vazzano, «Il beneficio economico del Superbonus non è chiaro a tutti, soprattutto perché è passato il messaggio che si possa facilmente “ristrutturare a costo zero”. Non è proprio così: i paletti sono ben definiti e vanno rispettati con grande scrupolo ed attenzione. In parallelo, gli effetti possono essere davvero importanti sia per le imprese sia per la collettività: per l’opportunità di rinnovare il nostro patrimonio edilizio, riducendo consumi energetici e inquinamento, e per dare un nuovo impulso al settore edilizio, che soffre da troppo e che ha una funzione trainante sulla nostra economia.».

L’incontro in video collegamento è gratuito, previa iscrizione: per ricevere il link di accesso, contattare la CNA di Sanremo, scrivendo a segreteria@im.cna.it. È possibile partecipare sia da pc sia da tablet o smartphone.