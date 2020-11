Su proposta dell’assessore regionale Marco Scajola approvato il Piano urbanistico comunale di Pompeiana

Pompeiana. Ieri pomeriggio è stato approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, il Piano urbanistico comunale di Pompeiana, già adottato dal Comune a maggio 2020.

Il PUC è prevalentemente orientato al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono previsti interventi per incrementare le attività turistico ricettive e per la rimozione di serre di tipo fisso non interessate da attività produttive.

«E’ una grande soddisfazione che anche il Comune di Pompeiana abbia adottato un Piano urbanistico comunale, un lavoro realizzato dai nostri uffici, in collaborazione con quelli del Comune, per consentire lo sviluppo e la tutela del paesaggio», afferma l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue: «Dall’ inizio del mio primo mandato ben 41 Comuni liguri hanno adottato un PUC, per un totale di 109 in tutta la regione, che consentono uno sviluppo armonico del nostro territorio. Anche in questo mandato continuiamo a lavorare ad un quadro di riordino e semplificazione che sarà a vantaggio di tutti: amministrazioni, aziende e cittadini».