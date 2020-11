Sanremo. Il traffico, è rimasto bloccato per almeno mezz’ora in tutta la zona del centro dove passa via San Francesco, a seguito di un incidente stradale.

Verso le 15.30 un uomo è finito a terra con lo scooter, per cause da stabilire, all’altezza dell’attraversamento pedonale prima del bivio per la galleria Francia. Dietro al mezzo a due ruote viaggiava un camion dei vigili del fuoco, che l’equipaggio ha fermato per prestare le prime cure al ferito. In seguito sono giunte sul posto un’ambulanza del 11 e una pattuglia della municipale.

Foto 2 di 2



Le operazioni di soccorso hanno quasi bloccato la circolazione veicolare, che in quel tratto di strada è a senso unico, a lungo nel centro cittadino, tanto che per fluidificarla si è reso necessario l’intervento della polstrada. Fortunatamente lo scooterista non ha riportato lesioni gravi.