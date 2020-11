Sindaco Ingenito ai bordigotti, «Comprate in città i regali di Natale»

Bordighera. «Invito i miei concittadini ad acquistare i regali ed effettuare le compere presso i nostri negozianti, privilegiandoli rispetto al commercio online». E’ l’appello del sindaco Vittorio Ingenito e dell’assessore al Commercio Melina Rodà che si rivolgono ai bordigotti, invitandoli a fare acquisti nei negozi della Città delle Palme. «E’ un bel gesto di solidarietà per affrontare questo difficile momento e nello stesso tempo un contributo concreto per il futuro della Città e del suo tessuto economico», spiegano.

Per invogliare i cittadini di Bordighera a passeggiare in città in cerca di regali, l’amministrazione ha deciso di allestire, anche quest’anno, luci e decorazioni natalizie.

«E’ stata una scelta ponderata – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito – Oltre all’emergenza sanitaria, esiste una emergenza economica e sociale che diventa sempre più preoccupante; tutti dobbiamo essere consapevoli del fatto che l’una ha determinato l’altra e ne influenza l’andamento. Per questa ragione è fondamentale essere ancora più attenti e rispettosi delle norme anti contagio, indossare sempre la mascherina e limitare gli spostamenti. Solo in questo modo, infatti, potremo ottenere quei miglioramenti che ci consentiranno anche di sostenere i commercianti e tutte le attività produttive del nostro territorio; solo così potremo aiutare chi crea ricchezza e posti di lavoro».