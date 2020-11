Serie D, trasferta in Lombardia per l’Imperia: ecco i 20 convocati per la sfida contro la Caronnese

Imperia. Trasferta in Lombardia per Asd Imperia che, oggi alle 14:30, disputerà l’ultimo recupero prima della ripresa regolare del campionato. Ad attendere i ragazzi di Lupo nell’ottava giornata di Serie D, girone ‘A’, sarà la Caronnese, al momento appaiata in classifica.

Quello odierno sarà il terzo inedito da inizio stagione (dopo le sfide contro PontDonnaz e Città di Varese) dato che tra Caronnese ed Imperia non si sono registrati altri incontri.

La sfida sarà diretta dal signor Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, assistito da Bentivegna e Cumbo della sezione di Agrigento.

Mister Lupo ritrova il difensore Virga, di rientro dalla squalifica, e il giovane attaccante Paolo Calderone.

Ecco i convocati:

Portieri: Trucco, Dani

Difensori: Virga, Scannapieco, De Bode, Malandrino, Gandolfo, Fazio

Centrocampisti: Giglio cap., Sancinito, Gnecchi, Fatnassi, Kacellari, Malltezi, Martelli

Attaccanti: Capra, Donaggio, Minasso, El Khayari, Calderone.