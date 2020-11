Serie D, la Sanremese riprende gli allenamenti al Comunale: domani partita in famiglia

Sanremo. In attesa di conoscere il calendario dei prossimi impegni di campionato, la Sanremese ha ripreso ieri gli allenamenti al Comunale.

Oggi era in programma una doppia seduta. Stamane i biancoazzurri hanno lavorato in palestra. Nel pomeriggio si sono alternati tra il sintetico del Grammatica e il prato del Comunale. Prima Bregliano e compagni si sono riscaldati con il classico torello in cerchio. Poi si sono spostati giù sul manto erboso del Comunale per effettuare un po’ di lavoro tattico. Quindi sono ritornati su al Grammatica per disputare un mini torneo divisi in tre squadre. L’intensità e lo spettacolo non sono mancati.

Domani pomeriggio sempre al Comunale è in programma una partitina in famiglia.