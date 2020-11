Serie D: il campionato si ferma, spazio ai recuperi. Imperia e Sanremese tornano in campo il 15 novembre

Imperia. Si ferma il calendario di serie D. La Lega Nazionale Dilettanti, insieme al Consiglio del Dipartimento Interregionale, vista l’emergenza Covid, ha deciso di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate con differimento dei turni di gare di campionato già programmati dall’8 al 22 novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

E’ sospeso perciò il regolare calendario della serie D nel mese di novembre. Per quanto riguarda il girone A, l’Imperia tornerà in campo il 15 novembre per affrontare Città di Varese, partita valida per il recupero della terza giornata, mentre la Sanremese, lo stesso giorno, giocherà contro il Saluzzo nel recupero del match della sesta giornata. Le gare quindi in programma domenica 8 novembre per l’Imperia contro il Fossano Calcio e per la Sanremese contro il Pont Donnaz non verranno disputate.

Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato. In conformità alle vigenti disposizioni è comunque consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste.

RECUPERI GIRONE A SERIE D – 15 novembre

Imperia-Città di Varese (terza giornata)

Castellanzese-Casale (quarta)

Lavagnese-Legnano (quarta)

Vado-Derthona (quinta)

Saluzzo-Sanremese (sesta)

Arconarese-Borgosesia (settima)

Chieri-Gozzano (ottava)