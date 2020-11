Serie D, fine settimana all’insegna dei recuperi: Imperia-Varese sarà arbitrata da Filippo Colaninno di Nola

Genova. La serie D si appresta a vivere una domenica all’insegna dei recuperi della 3^, 4^, 5^ e 7^ giornata dei gironi A, C, D, E, F, G e H. Lo comunica la Lnd.

Il fine settimana si aprirà sabato con l’anticipo Vado-Derthona (A) che prenderà il via alle 15. Tutti gli incontri di domenica inizieranno alle 14.30. Il recupero della 7^ giornata del Girone C Cartigliano-Adriese, in programma il 18 novembre, è stato anticipato a questa domenica. Un cambio di campo, Carbonia-Gladiator si disputerà al comunale di Villamassargia (CI).

Le seguenti partite precedentemente programmate per il 14 e 15 novembre sono state rinviate:

Al 22 novembre: Saluzzo-Sanremese (Girone A) e Roccella-Troina (I)

A data da destinarsi: Lavagnese-Legnano (A), Caravaggio-Crema (B), Chions-Manzanese (C), Real Forte Querceta-Lentigione (D), S. Donato Tavarnelle-Scandicci e Pianese-Montespaccato (E), Vis Artena-Sassari Latte Dolce (G), Casarano-Taranto (H) e Gelbison –Città S.Agata (I)

In virtù di queste variazioni ecco il programma gare dei recuperi del 14 e 15 novembre con le designazioni arbitrali:

Girone A: Imperia-Varese (Arbitro Filippo Colaninno di Nola), Vado-Derthona (Lorenzo Vacca di Saronno)

Girone C: Cartigliano-Adriese (Andrea Valentini di La Spezia)

Girone D: Seravezza-Fiorenzuola (Fabrizio Pacella di Roma 2)

Girone E: Flaminia-Siena (Luca Tagliente di Brindisi)

Girone F: Matese-Aprilia (Luca Capriuolo di Bari)

Girone G: Carbonia-Gladiator (Sebastian Petrov di Roma 1), Monterosi-Nuova Florida (Lucio Felice Angelillo di Nola)

Girone H: Cerignola-Portici (Guido Verrocchi di Sulmona)

Il programma dei recuperi di mercoledì 18 novembre

Girone A: Varese-Caronnese, Lavagnese-Saluzzo

Girone B: Breno-Tritium

Girone C: Arzignano-Virtus Bolzano

Girone E: Scandicci-Ostiamare, Montevarchi-S. Donato Tavarnelle, Flaminia-Tiferno Lerchi

Girone F: Aprilia-Vastese

Girone G: Insieme Formia-Gladiator.