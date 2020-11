Diano Arentino. Un uomo di circa 60 anni si è ustionato mentre stava lavorando in campagna a causa dell’esplosione di una tanica di benzina in località Virgili di Diano Arentino. Per la gravità delle ustioni ustioni si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso “Grifo” dalla base di Albenga.

Intervenuti l’automedica del 118, la Croce Rossa di Diano Marina, vigili del fuoco, i carabinieri e il Gruppo speleologico del Soccorso Alpino.

Le condizioni dell’uomo, trasportato al Centro grandi ustionati dell’Ospedale di Villa Scassi a Sampierdarena sono da codice rosso.

(Foto e video di Cristian Flammia)