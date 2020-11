Scomparsa di Lorenzo “Cicciò” Lagorio, il ricordo del consigliere comunale Lanteri

Imperia. Scrive Luca Lanteri, consigliere comunale di Progetto Imperia: «È mancato Lorenzo Lagorio mio amico e consigliere comunale per molti anni. Lorenzo, detto Ciccio,’ è stato da sempre impegnato non solo in politica cittadina ma anche nel mondo del lavoro dello sport dell’associazionismo.

Sempre attento su ogni avvenimento e progetto cittadino con approccio libero indipendente e mai condizionato da mode o convenienze.

Ho avuto modo di confrontarmi spesso con lui traendo sempre spunti interessanti e condividendo momenti piacevoli e simpatici Sentite condoglianze e un abbraccio a tutta la Tua splendida famiglia. È una notizia terribile che mai doveva arrivare. Sono senza parole Claudio è un caro amico con il quale ho condiviso molti momenti di impegno civico e politico, di lavoro e anche di semplice amicizia Claudio mancherai alla città e al consiglio comunale intero ma soprattutto alla Tua famiglia che abbraccio con affetto».