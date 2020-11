Santo Stefano al Mare, visite gratuite al Museo del Relitto

Santo Stefano al Mare. Oggi pomeriggio c’è l’ultima apertura del Museo del Relitto di Santo Stefano al Mare con la possibilità di fare un’immersione virtuale tramite visione di uno stupendo film 3D. L’entrata e la visita è gratuita.

Solo oggi pomeriggio dalle 15, con entrate gratuite ogni ora, sarà possibile visitare il museo prima della chiusura secondo le norme del DPCM del 3/11/2020. Durante la visita, che sarà max di 10 persone alla volta, sarà necessario indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Queste non sono però le uniche misure di sicurezza previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19.

Ecco tutte le regole per accedere al museo:

– L’ingresso al MURR è gratuito e sarà consentito solo con l’uso della mascherina e dopo l’utilizzo del gel disinfettante disponibile all’entrata;

– All’interno del Museo dovrà essere rispettata una distanza di sicurezza tra le persone di 1,5 metri e si potrà accedere uno per volta;

– Si dovranno seguire le disposizioni del personale riguardo alla regolamentazione degli ingressi al fine di evitare inutili assembramenti;

– Gli ingressi saranno consentiti a 6 persone per volta ogni 30 minuti; sono ammessi gruppi di 9/10 nel caso di appartenenti allo stesso nucleo familiare;

– Il limite massimo di persone è di 10;

– Sarà necessario l’utilizzo del gel disinfettante prima e dopo l’utilizzo delle risorse multimediali e degli altri ausili alla visita presenti all’interno del museo;

– L’uso dei servizi igienici è consentito ad una persona per volta. Prima di accedervi dovrete attendere l’uscita dell’utilizzatore precedente. I disabili ed i bambini potranno essere accompagnati da un’altra persona.