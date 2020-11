Santo Stefano al Mare, il punto sul primo periodo dell’Amministrazione Pallini

Santo Stefano al Mare. Il vicesindaco Donato Piccirilli fa il punto sul primo periodo di amministrazione Pallini: “Tutti i componenti del gruppo Insieme hanno iniziato il mandato amministrativo con tanto entusiasmo e voglia di fare. Con le prime azioni amministrative stiamo intervenendo sul decoro urbano e sulla sicurezza, azioni concrete che rappresentano solo l’inizio del nostro lavoro di squadra, ma che hanno già contribuito a cambiare l’immagine del nostro paese. In questo momento stiamo lavorando su più fronti: dalle manutenzioni, al verde pubblico. Più precisamente: la messa in ordine e sistemazione del punto skate di via Ponte Romano; le potature delle palme e delle piante ad alto fusto, la pulizia del Rio Torre e del rio Aregai con la relativa messa in sicurezza, la rimozione dei tronchi e del materiale alla foce del rio torre ed il conferimento al centro di raccolta di Beusi, abbiamo, inoltre, iniziato lavori di riqualificazione del nostro Cimitero . Infine, stiamo lavorando alla “creazione” di un nuovo “giardino belvedere” che sarà presto inaugurato e fruibile per tutt. iContinueremo a lavorare #insieme per Santo Stefano al Mare”