Sanremo, World Protection Forum™: live streaming dal Teatro Ariston

Sanremo. In un momento in cui l’umanità è circondata da rischi, i cui effetti sono crescenti su ogni fronte, dalla cyber al sociale, dal sanitario all’economico, è di vitale importanza concentrare tutte le iniziative su come proteggere le persone, le aziende e il mondo in cui viviamo tutti. A questo scopo è nato il World Protection Forum™, un forum permanente per diffondere un nuovo modo di fare impresa e di fare cultura mettendo la protezione al primo posto.

Questo nuovo modo di fare impresa e di decidere si basa sulla nuova scienza del rischio che permette di neutralizzare i rischi, qualunque essi siano, e quindi tutelare il nostro futuro. È un’innovazione di radicale rottura con il passato, che dimostra che il rischio non è una fatalità perché non è di natura probabilistica.

Il World Protection Forum™ è un luogo esclusivo di scambio su cosa mettere concretamente in pratica per proteggere persone e aziende. Perché non sarà la scienza dell’economia a salvare il mondo bensì la nuova scienza del rischio, numerose personalità e aziende hanno già aderito, tra i partecipanti ci sono:

Oscar Farinetti, imprenditore e dirigente d’azienda, fondatore di Eataly;

Edward Luttwak, massima espressione in tema di strategie di protezione e di geo-politica;

Luca Ruggi, Direttore della funzione Human Capital di PwC;

Carlo Mauceli, Chief Technology Officer di Microsoft;

Nicola Vanin, già Responsabile della Data Governance and Information Security di TIM;

Tenente Colonnello Massimiliano Corsano, Comandante Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale;

Gabriele Fava, Componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

Simone Avogadro di Collobiano – Research Manager dell’Istituto Italiano di Tecnologia;

Paolo Iacci, Presidente Eca Italia;

Il Prefetto Nicolò Marcello D’Angelo per il Consorzio Universitario Humanitas.

Oltre 40 testimonianze provenienti da tutto il mondo, come ad es. il Generale D’Armata David Galtier, autore del libro “Mon combat contre le crime” già vice comandante della Gendarmeria francese; Philippe Leclerc, Head of safety and security of Palais des Festivals de Cannes; Yasmine Douadi, Responsabile del Club Risques – AEGE, per la Cybersecurity, Governance e Risk Management.

Unitamente alla Miroglio & C meccanica di precisione e la STEP Engineering & Design S.r.l. sarà presente anche l’Unione Industriale di Torino e l’AMMA Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate, il mondo della cultura, editoriale e imprenditoriale con Angela Tuccia madrina e ambasciatrice del Forum, Maria Cristina Origlia, Presidente del Forum della Meritocrazia nonché giornalista finanziaria, e Federica Spampinato, autrice del libro La Nuova Scienza del Rischio, edito da Guerini e Associati, e molti altri ancora.

Il World Protection Forum™ è realizzato sotto il patrocinio del Comune di Sanremo con la collaborazione del Teatro Ariston e Due Metri s.a.s. Questa edizione vedrà la partecipazione straordinaria di Gianna Nannini, artista di fama internazionale, che da anni promuove con forza l’importanza di proteggere il valore della musica italiana.

Una comunità sempre più numerosa che cresce di giorno in giorno attorno ai valori fondamentali del World Protection Forum™ per vincere la sfida più grande dell’umanità: vivere protetti dal rischio. L’accesso al Forum inizia alle 10 (ora di Parigi) del 27 novembre 2020 e in replica fino al 30 novembre, è riservato con procedura di partecipazione tramite il seguente link: https://wpf.aristonsanremo.com oppure tramite richiesta sul contact form del sito https://wp.fo.