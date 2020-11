"green city"

Sanremo vuole più elettrico: in progetto colonnine per auto e bici, panchine carica smartphone

Il Comune ha avviato una manifestazione di interesse per dare in concessione la gestione e l'istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, plug-in e smartphones

