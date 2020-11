Sanremo. Pagare con gli euro e trovare, nel resto, 5mila delle vecchie Lire, che dal 2002 sono state sostituite con la nuova moneta europea. E’ successo in questi giorni a una donna di Sanremo che ha voluto condividere la sua esperienza per avvertire le altre persone.

«Questi 5 euro falsi me li hanno rifilati di resto martedì mattina in un negozio del centro – ha scritto -. Appena me ne sono accorta ci sono tornata, facendo presente l’accaduto con gentilezza, ma la “tizia” non mi ha nemmeno lasciata finire il discorso (forse perchè sapeva già cosa volevo dire?) e mi ha detto molto sgarbatamente di andarmene. Poiché mi aveva dato il mio acquisto ed il resto nello stesso sacchetto, non potevo averli ricevuti altrove. Al momento non ho replicato, ma ho pensato di scrivere qui per consigliarVi di fare attenzione alle banconote che girano, anche se di piccolo taglio, affinché non capiti anche a Voi».