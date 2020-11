Sanremo, nuovo focolaio Covid in casa di riposo al Don Orione

Sanremo. Nuovo focolaio di coronavirus tra le mura di una residenza protetta per anziani della Città dei Fiori, precisamente al Don Orione di via Galilei. A comunicarlo ufficialmente è il direttore Don Gianni Castignoli che si è rivolto alle famiglie degli ospiti per segnalare l’insorgere di alcuni casi positivi riscontrati dai primi tamponi rapidi effettuati nel corso della giornata di ieri su pazienti che mostravano febbre e altra sintomatologia compatibile con il Covid-19.

«Ci sentiamo in dovere di informarvi che presso il modulo RSA di mantenimento 6° piano Don Ghiglione, da sabato notte scorso (14/11/2020) si sono verificati diversi casi di febbre in alcuni pazienti; prendendo in considerazione la preoccupante situazione territoriale per l’alta circolazione del virus Sars Cov 2, da domenica mattina, lo staff medico e sanitario si è speso per valutare la situazione clinica dei pazienti sospetti e impostare precoci terapie, così Don Gianni.

Da ieri sono in corso accertamenti per Covid-19 che continueranno anche nella giornata di oggi. Da esami preliminari effettuati ieri pomeriggio (esecuzione di tampone antigenico da parte dello staff interno) è presumibile la comparsa di alcuni casi positivi per Covid-19 nel suddetto modulo.

La direzione sanitaria insieme allo staff sanitario ha predisposto l’isolamento del reparto e sta lavorando in continuazione per impedire il diffondersi del virus. I parenti o gli Ads dei pazienti presumibilmente positivi sono stati immediatamente avvisati con una telefonata e sono state date loro le informazioni del caso. Ci teniamo, infine, a precisare che continueremo a lavorare con il massimo impegno e con trasparenza, come dall’inizio della pandemia, in quanto tutti siamo inseriti in un contesto di emergenza globale».

Il Don Orione, storica residenza protetta per anziani, gestita dalla curia e situata a pochi passi dalla Madonna della Costa, è la seconda casa di riposo in cui è riuscito a penetrare il virus. La prima era risultata essere Casa Serena.