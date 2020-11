Sanremo, netturbino malmenato. Il sindaco Biancheri: «Aggressione di ieri notte fatto grave e increscioso»

Sanremo. «Voglio rivolgere un augurio di pronta guarigione all’operatore di Amaie Energia brutalmente aggredito questa notte. A lui vanno la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta l’amministrazione comunale».

Lo dichiara il sindaco Alberto Biancheri a proposito dell’aggressione ai danni di un netturbino di Amaie Energia da parte di due soggetti già fermati dalla Polizia di Stato.

«Un fatto molto grave e increscioso – aggiunge il primo cittadino – Quello che colpisce oltremodo, avendo sentito la ricostruzione dei fatti, è l’aggravante di aver usato una tale violenza senza alcun motivo. Questo fa pensare che ieri notte a farne le spese è stato un nostro operatore di Amaie Energia durante le sue mansioni, ma poteva essere chiunque si fosse ritrovato a passare di lì in quel momento. Questa mattina ho chiamato il dirigente del Commissariato di Sanremo dott. Santoro per ringraziare la Polizia di Stato per il celere intervento che ha portato all’immediato arresto dei colpevoli, durante il quale anche gli agenti intervenuti hanno tra l’altro subito violenta resistenza».