Sanremo, netturbino malmenato durante il turno di notte. Arrestato giovanissimo

Sanremo. C’è un arresto confermato per il caso della violenta aggressione avvenuta questa notte, intorno alle due del mattino, ai danni di un operatore ecologico di Amaie Energia che si trovava per lavoro in zona Borgo.

A identificare con un’operazione lampo il presunto responsabile è stata la polizia di Stato che indaga sul caso. L’arrestato è un giovanissimo, poco più che diciottenne e cantante rapper per passione, che risulta essere tra i soggetti coinvolti nella rissa di alcuni giorni fa avvenuta a Pian di Nave e sedata dall’intervento delle forze dell’ordine. Insieme a lui è stato denunciato anche un minorenne per i fatti in questione.

Il netturbino ferito, anche lui giovane, di origine sudamericana, in seguito allo scontro ha riportato gravi lesioni al volto con possibili fratture. La prognosi per lui è di 35 giorni. Le ragioni della lite sono ancora da accertare, ma sembrerebbe che l’autorità giudiziaria proceda per futili motivi. Nella notte, dopo la segnalazione arrivata alle forze dell’ordine, si erano mobilitati anche i carabinieri in supporto agli agenti del locale commissariato di polizia.