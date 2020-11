Sanremo, messa in ricordo di Rudy Peila alla chiesa degli Angeli

Sanremo. Messa in ricordo di Rudy Peila domani alle 18 presso la chiesa degli Angeli.

«È passato un anno. Chissà quanti servizi hai fatto da lassù, quanti collegamenti e magari quante zoomate per vederci. Sempre un palmo più su degli altri, sempre con la tua ferma e stanca dolcezza. Sembra ieri che ci hai salutato Rudy e forse è così, ci sono volti che non passano e amici che restano per sempre. Ci ritroviamo domani, domenica 29 novembre, per un saluto, alla chiesa degli Angeli di Sanremo alla messa delle 18» – dicono gli amici di Rudy.