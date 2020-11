Sanremo. Sarebbero circa 90 i giovani identificati ieri sera verso le 16 da parte dei militari dell’Arma in piazzale Pian di Nave. Nel mirino dei carabinieri, intervenuti con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, c’erano gli assembramenti e il mancato uso della mascherina.

Sembra che dopo aver visionato i filmati registrati dalle videocamere e da operatori in borghese, si sia deciso di intervenire per mettere fine a quella che oramai sembrava diventata una consuetudine: ovvero quella di vedersi in quella zona dopo la chiusura dei bar.

A finire nella rete delle forze dell’ordine sono stati ragazzi tra i 16 ed i 20 anni, che i giorni prossimi potrebbero essere convocati dai carabinieri in caserma a Villa Giulia.