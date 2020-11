Sanremo. «Mi sono fatto un’idea in controtendenza, avrei accettato che la Liguria fosse in zona arancione perché avremmo combattuto in maniera più efficace il virus. L’obiettivo non è quello immediato del mese di novembre che è un mese “morto”, ma l’obiettivo è arrivare alle feste e fine dell’anno in sicurezza», lo dichiara il presidente di Sanremo On Roberto Berio ospite in studio.

La differenza sostanziale tra zona gialla e arancione è che i bar possono rimanere aperti dalle 12 alle 18.

Berio affronta anche altri temi relativi all’economia della città, in particolare il Piano del Commercio in discussione in questi giorni a Palazzo Bellevue.