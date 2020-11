Sanremo. Stava asfaltando una ripida traversa di strada San Lorenzo, a Sanremo, quando il rullo compressore su cui si trovava ha perso aderenza ed ha iniziato a scivolare, finendo la sua corsa in un giardino dopo aver divelto un cancello: un operaio è rimasto ferito in modo serio stamane in zona Solaro, ma l’episodio poteva avere un epilogo ancora peggiore. L’uomo, infatti, ha avuto la prontezza di disarcionarsi dal mezzo e lanciarsi a terra, prima che il rullo sfondasse la cancellata.

Nella caduta, l’operaio ha riportato diverse fratture e contusioni per le quali è stato trasporto dall’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 e ad una ambulanza, erano presenti i carabinieri e il dipartimento di prevenzione dell’Asl 1 che si occuperanno dei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.