Sanremo, incertezza per l’emergenza covid: la storica gelateria “Manuela” chiusa fino a primavera

Sanremo. Ci si rivede in primavera. La storica gelateria “Manuela” che dal 1985 serve squisitezze in giardini Vittorio Veneto, è momentaneamente chiusa per una sorta di “stagione sabbatica”.

Per decisione della proprietaria che ha dato il nome all’attività e di suo figli Yuri, i locali non hanno riaperto quest’estate in seguito alla fine del primo lockdown.

«Non sono più giovanissima e non me la sento di lavorare troppe ore con la mascherina – spiega Manuela – riaprire adesso non è il caso, perchè vedo che situazione non si è ancora normalizzata e c’è molta incertezza anche da parte delle istituzioni. penso che riapriremo per la prossima primavera».