Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita il Memorial Carrera

Sanremo. Domenica 15 novembre si è svolto, con la partecipazione di 128 giocatori, il Memorial Carrera, una

18 buche stableford tre categorie.

Memorial Sergio Carrera

Domenica 15 novembre 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Netto Assoluto Virgilio Fornara 42

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 34

1° Netto Simone Ginatta 37

2° Netto Riccardo Fava 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Dino Tarabini 42

2° Netto Matteo Cibien 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Virgilio Fornara 42

2° Netto Francesco Lettieri 38

Premi Speciali

1° Signore Rosangela Bracco 36

1° Seniores Fabio De Martini 37

1° S. Senior Massimo Alberti 36

Nearest to the Pin Maschile Francesco Renzella mt. 0,69

Nearest to the Pin Femminile Marilena De Mattia mt. 4,20

Driving Contest Maschile Roberto Toselli

Driving Contest Femminile Francesca Passaglia