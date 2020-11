Sanremo. Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in corso Marconi a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione un 15enne in sella a uno scooter avrebbe travolto un’anziana che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Rossa. Allertato anche l’elicottero Grifo pronto a decollare da Albenga. Presente la polizia.

Notizia in aggiornamento