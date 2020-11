Sanremo, due nuovi avvocati in Comune. Ecco i vincitori del concorso

Sanremo. Sono Giacomo Greco e Antonino Landro i professionisti che hanno vinto il concorso pubblico bandito da Palazzo Bellevue nelle scorse settimane per la copertura di due posti da avvocato civico. E’ stata pubblicata questa mattina la graduatoria definitiva, a seguito delle prove scritte e orali, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due figure legali che verranno in categoria D, posizione economica D1. Entrambi i selezionati risultano essere di fori esterni a quello di Imperia e specialisti nel diritto amministrativo.

Di seguito la graduatoria definitiva e i relativi punteggi:

1 Greco Giacomo 56

2 Landro Antonino 48

3 Puppo Elisa 47

4 Ghelli Camilla 46,5

5 Luppino Giuseppe 45,5

6 Nuvoloni Giovanni 43