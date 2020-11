Sanremo, diverbio tra genitore e personale scolastico: polizia interviene al Borgo

Sanremo. E’ dovuta intervenire la polizia, stamane, per un diverbio tra il padre di una studentessa e il personale scolastico nella scuola del Borgo a Sanremo.

Sembra che a scatenare la discussione sia stato un problema sulla certificazione presentata dalla giovane per entrare a scuola dopo alcuni giorni di assenza. Alla luce della normativa anti-Covid, infatti, la ragazza ha dovuto presentare un documento per poter rientrare in classe.

Accertamenti sono in corso da parte degli agenti del commissariato di Sanremo.