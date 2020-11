Sanremo. Un incendio è divampato stamani nella cucina di un palazzo di via Galileo Galilei a Sanremo. Stando alle prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate a causa di un pentolino dimenticato sul fuoco da un inquilino. All’interno dell’alloggio, abitato da un uomo e dall’anziana madre, inferma, si è sprigionato denso fumo. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, intervenuti insieme alla protezione civile, alla polizia e ai carabinieri.

Non si sono registrati feriti, ma la donna è stata accompagnata in pronto soccorso a Imperia per accertamenti. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

