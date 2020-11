Sanremo. Tanti giovani, tante persone in lacrime per una giovane vita stroncata da un male incurabile. Stamane erano in tanti a dare l’ultimo saluto, presso la parrocchia di San Bartolomeo, a Nicolò Namavar, morto a soli 31 anni.

Di origini persiane, suo padre Abdolazim detto Dario era arrivato a Sanremo negli anni ’70 negli anni della rivoluzione khomeinista in Iran. Una famiglia di lavoratori la sua: con la ditta, la “Dario Yacht Painter” che si occupa di manutenzione degli yacht e ha sede nel porto di Sanremo, si impegnava fianco a fianco tutti i giorni con padre e fratelli, Nader e Nima.

A piangerlo c’è anche la madre Angela, che insieme a i tantissimi che lo stimavano, ricorda un ragazzo amante dello sport, biker per passione, Nicolò era fidanzato da anni con Madalina. Così scrive il fratello Nader su Facebook : «Ciao fratello Mio, Proteggimi da lassù e sii il mio nuovo angelo custode, anche se sono sicuro che lo sei sempre stato!» Stamane, le sirene delle imbarcazioni di Portosole, hanno suonato in suo ricordo.