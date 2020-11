Sanremo, baristi e ristoratori alle prese con il nuovo Dpcm e la spada di Damocle del lockdown totale

Sanremo. I bar e i ristoranti sanremesi si apprestano ad affrontare almeno un mese di un nuovo lockdown che si spera non totale come nel periodo marzo-maggio-scorso. Certi non apriranno neppure, in particolare nelle zone della movida matuziana, certi cambieranno radicalmente orari e sicuramente tutti lavoreranno con la spada di Damocle di una nuova chiusura h24 delle attività di somministrazione.

Pietro del Cafè du Centre, in via XX Settembre, è tra quelli che hanno dovuto cambiare letteralmente dalla notte al giorno, perchè prima apriva alle 17 e chiudeva alle 2 e adesso fa l’orario dalle 10 alle 18. «Con il nuovo decreto siamo stati costretti a rivedere un po’ tutto. Noi ci proviamo ma non c’è niente. Siamo già tutti in una situazione molto grave. Mi sono dovuto fare due finanziamenti per stare dietro l’ultimo lockdown. Questa è la morte per le attività di questo tipo».

Gian Carlo, da anni barman ed ora gestore del Big Ben di piazza Sardi, cambia anche lui totalmente orari, al pari del suo collega «Dovremmo aprire da fine settimana prossima, a meno di un nuovo lockdown. Dalle 11 fino alle 18, aperitivo tarda mattinata. Pranzo: panini, insalate, e piatti freddi per limitare i danni».

Luigi De Mare , che in piazza bresca ha aperto un locale all’inizio della scorsa estate: «Staremo chiusi, solo a pranzo non pensiamo in una piazza come questa non è neanche da immaginare. Attendiamo la cassa integrazioni per i dipendenti».

Gabriele dello storico ristorante di pesce Nicò. «C’è la paura che possa arrivare un lockdown completo. Purtroppo c’è anche qualcuno che ci spera, non so perché. Noi preferiamo andare avanti così, pur sapendo che è un arrangiarsi».

Gabriele del Camat, anche lui in piazza Bresca e anche lui fresco di apertura, non è proprio d’accordo con le politiche del Governo: «.Abbiamo aperto a gennaio, fatto solo il festival, pranzo aperti sera chiusi è una pagliacciata come quello che è stato fino adesso. Sicuramente ci sarà un nuovo lockdown. Soldi lo stato non ne ha sennò chiudevamo tutto come in Francia e si faceva come la volta scorsa. Fondamentalmente in Italia siamo uno Stato di disperati».