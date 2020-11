Sanremo, aule studio e spazi co-working. A Villa Citera un polo per i giovani

Sanremo. Da villa comunale in vendita a polo dedicato ai giovani. Il nuovo destino di Villa Citera sta per compiersi grazie a un progetto voluto fortemente dall’assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri.

L’edificio situato a monte delle palestre omonime di via Galilei, suddiviso su tre piani, potrebbe essere concesso a breve dall’amministrazione comunale alla cooperativa L’Ancora onlus che ha proposto di crearvi un polo dedicato ai teenager, con aule studio, spazi per il co-working, e di trasferirvi il centro giovanile Baraonda Spazio Libero (gestito sempre da L’Ancora). Villa Citera si accinge quindi a diventare “palestra” di integrazione tra studenti e giovani lavoratori, a disposizione di chi si sta per affacciare alla professione e aperto anche alle realtà associative cittadine che si occupano di cultura. Per i ragazzi sarà anche possibile fare attività sportiva nella vicina palestra di basket utilizzata attualmente su prenotazione dalle associazioni dilettantistiche.

E dire che il destino di Villa Citera sembrava segnato solo un paio di anni fa, quando l’amministrazione civica l’aveva inserita tra i beni da vendere per fare cassa. Viste le buone nuove legate al progetto in fase di discussione a Palazzo Bellevue fortunatamente nessun privato si fece avanti per acquistarla, così l’amministrazione decise nel 2019 di depennare l’immobile dal piano delle alienazioni.

(L’assessore Costanza Pireri)