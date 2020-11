Sanremo, ascensore fuori uso alle popolari di via Lamarmora. Residenti chiedono soluzione al Comune

Sanremo. Ci sono otto famiglie “ostaggio” di un ascensore fuori uso al servizio delle case popolari di via Lamarmora. Nel complesso centrale, al civico 299, lettera E, da circa un mese i residenti attendono un intervento risolutore sull’ascensore che è stato dichiarato inagibile dopo l’ultimo controllo manutentivo effettuato dalla ditta incaricata.

Un problema di non facile soluzione che sta provocando gravi disagi alla maggior parte delle famiglie che nel complesso comunale di quattro piani vi abitano. Famiglie che spesso hanno nel proprio nucleo persone colpite da invalidità. Il conto dell’intervento è stimato in alcune decine di migliaia di euro, risorse che non sono semplici da recuperare tra le maglie del bilancio di Palazzo Bellevue, dato il momento di crisi che coinvolge anche per le finanze pubbliche.

La gestione dei condomini a canone agevolato è di norma competenza di Arte, ente per le case popolari della provincia di Imperia, ma la manutenzione straordinaria in questi casi rimane in capo al Comune, proprietario dell’immobile. A subire le conseguenze della mancata manutenzione straordinaria ci sono anche persone sole con gravi difficoltà nella deambulazione.