Sanremo. C’è una donna settantenne ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una caduta. Secondo quanto appreso fino ad ora, l’anziana, verso le 12 per cause da stabilire, sarebbe finita giù da un muro alto circa tre metri all’interno del parcheggio di un albergo di Corso Imperatrice.

Le sue condizioni, segnate in negativo da un politrauma, sono apparse sin da subito preoccupanti, tanto che il 118, oltre ambulanza ed automedica, ha coinvolto nella macchina dei soccorsi anche l’elicottero Grifo di stanza ad Albenga.

di 6 Galleria fotografica Elisoccorso Sanremo donna caduta da un muro









La ferita è stata ospitata sul velivolo, dopo l’atterraggio di quest’ultimo a Pian di Poma, per essere poi trasportata al plesso nel savonese in codice rosso di massima gravità.