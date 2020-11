Sanremo, alunno positivo al covid: in quarantena una classe della Mater Misericordiae

Sanremo. C’è una classe delle scuole secondarie di primo grado private della Mater Misericordiae, di via Gioberti, in quarantena.

Ieri un alunno è risultato positivo al covid e così è scattata la procedura sanitaria anche per altri 16 studenti e 4 insegnanti, quelli presenti in aula venerdì scorso 29 ottobre, ultimo giorno nel quale il soggetto è andato a scuola prima che si sentisse male, accusando una leggera febbre.

Ora sta meglio, ma i suoi compagni di classe ed i professori dovranno restare in quarantena a casa per 14 giorni. E’ il primo caso di coronavirus che si registra in quella scuola.