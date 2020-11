Sanremo alla coppa del mondo di sci, truck Rai in città e spot in tv

Sanremo alla coppa del mondo di sci 2020. Farà tappa anche nella Città dei Fiori il Winter Tour della Rai, evento itinerante dedicato alla stagione sportiva sciistica iniziata lo scorso 17 e 18 ottobre. Il track studio di RaiSport, palco iconico dei grandi eventi seguiti dalla televisione di Stato, trasmetterà in diretta le gare e le trasmissioni del campionato di sci alpino da Sanremo il weekend del 21 e 22 novembre e il giovedì e venerdì successivi (26 – 27 novembre), grazie a un accordo sottoscritto tra Comune, Rai e Gruppo Eventi nei giorni scorsi.

Durante queste puntate che saranno condotte dalla giornalista sportiva Sabrina Gandolfi e alle quali sono attesi ospiti di livello nazionale per commentare le gare, è previsto l’estimento di un maxi schermo per il pubblico che potrà così seguire le dirette nel rispetto delle normative in materia di covid.

Con un investimento nell’ordine di 40 mila euro, il Comune, su proposta dell’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, ha opzionato degli spazi pubblicitari in cui saranno trasmessi degli spot sulle bellezze di Sanremo a scopo promozionale.

L’edizione di quest’anno della coppa del mondo di sci è particolarmente attesa dagli appassionati italiani anche perché nel febbraio 2021 Cortina ospiterà i mondiali di quella che si annuncia essere una delle maggiori manifestazioni sportive di carattere internazionale dell’era Covid-19.