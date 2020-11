Sanremo, al via la campagna nazionale Lilt “Percorso Azzurro” dedicata alla prevenzione dei tumori maschili

Sanremo. La Lilt, Lega Italiana Lotta Tumori, anche in un momento in cui tutti gli sguardi sembrano focalizzati sull’epidemia da Covid-19, non intende abbassare la guardia e, dopo aver dedicato il mese di ottobre alla campagna “Lilt for women”, a novembre con l’iniziativa nazionale “Percorso Azzurro” volge il proprio invito alla prevenzione e diagnosi tempestiva delle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile.

«L’impegno della LILT è di stimolare la sensibilizzazione degli uomini di ogni età a seguire buone abitudini legate a corretti stili di vita: no al fumo e all’alcol, sì alla sana alimentazione e all’attività fisica, sì ai regolari controlli di diagnosi precoce.

Fra i tumori che aggrediscono la sfera genitale, il carcinoma prostatico è il più conosciuto ed è la prima patologia neoplastica nel sesso maschile con una incidenza che cresce costantemente colpendo soprattutto gli over 50: in Italia, ogni anno, si registrano 14mila nuovi casi.

In casi di familiarità di malattia oncologica o per dubbi e insicurezze suscitati da cambiamenti fisici o funzionali, parlare con lo specialista rappresenta un confronto necessario e utile: ancora oggi, otto uomini su dieci non si sottopongono neppure a una visita urologica nella loro vita e spesso arrivano dal medico con un tumore in stadio avanzato per un mal riposto senso di pudore o tabù. Non possiamo negare che anche altre malattie tipicamente maschili, come il varicocele o i tumori che interessano testicolo, pene e vescica siano in aumento ma sappiamo anche che possono essere prevenute o diagnosticate tempestivamente.

Non si è meno uomini se si ha un tumore tipicamente maschile! È possibile prenotare visite e consulenze con urologi presso la nostra sede LILT di Sanremo, Corso Mombello 49, telefonando al numero 0184 1951700 dalle ore 9,30 alle 12 tutti i giorni, escluso sabato e domenica.

La prevenzione resta l’arma fondamentale, per permettere diagnosi in fase iniziale, spesso asintomatica, e affrontare la malattia con le terapie più opportune: prendiamoci cura della nostra salute!» – fa sapere la Lilt.