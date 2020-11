Sanremo, a Casa Serena primo ospite positivo al Covid

Sanremo. Primo caso accertato di coronavirus tra gli ospiti della residenza per anziani Casa Serena di Poggio. Stando a quanto confermato oggi dalla direzione dell’ospizio municipale, è risultata positiva al tampone rapido una donna che aveva manifestato i sintomi della febbre durante la notte appena trascorsa.

All’interno della struttura comunale sono scattati immediatamente i protocolli stabiliti con l’Asl1 che prevedono per prima cosa l’isolamento immediato del caso positivo al tampone e l’applicazione di misure ancora più stringenti per quanto concerne l’uso di dispositivi di protezione individuale sia per gli altri utenti che per il personale. Misure che si vanno a sommare al divieto di visita per i parenti in vigore in tutte le residenze protette per anziani.

Intanto, dopo i casi positivi emersi nei giorni scorsi tra gli operatori della struttura (un fisioterapista, l’assistente sociale, un’infermiera e un’oss), l’Asl1 ha predisposto un immediato screening totale per pazienti e dipendenti che si terrà nei prossimi giorni, già a partire da lunedì. Sulle cause che hanno portato al primo ospite positivo contagiato all’interno della struttura pubblica sono in corso accertamenti da parte della direzione sanitaria.