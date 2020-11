Sanremese e Velleca, partnership sempre più stretta

Sanremo. Il rapporto di partnership tra la Sanremese e l’azienda Ciro Velleca srl si rafforza sempre di più. Da quest’anno il marchio Vittoria Olive della Velleca srl è presente sulle maglie della squadra Juniores.

Leader nel proprio settore (dal 1938 presente sul mercato), sinonimo di qualità, genuinità e gustosità, la Ciro Velleca srl vanta una lunga tradizione nella produzione di olive e conserve sott’olio, olive da tavola, melanzane, carciofi, capperi, pomodori secchi, funghi, che distribuisce attraverso il marchio “Vittoria dal 1938”.

La lavorazione delle olive e delle conserve sott’olio dell’azienda Ciro Velleca srl, in genere, avviene con i metodi tramandati dalle antiche tradizioni. Le olive provengono da oliveti controllati in ogni fase della crescita, selezionate sul posto e lavorate in giornata negli stabilimenti di Sant’Anastasia (Napoli), Sonnino (Latina) e Castelvetrano (Trapani).