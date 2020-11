Sanremese, domenica non si gioca ma il lavoro dei biancoazzurri procede senza sosta

Sanremo. Nonostante la decisione della LND di sospendere temporaneamente il campionato per tre settimane, dando spazio nel frattempo ai recuperi di tutti i gironi, la tabella di lavoro della Sanremese non conosce pause.

I biancoazzurri continuano ad allenarsi duramente allo stadio Comunale. Oggi pomeriggio, prima di scendere in campo, la squadra si è soffermata in sala video per rivedere il filmato della partita di Bra e analizzare le varie fasi del match con lo staff tecnico.

Successivamente Lo Bosco e compagni hanno effettuato alcuni giri di campo e, dopo il riscaldamento, si sono spostati sul sintetico del Grammatica per il consueto lavoro tecnico tattico, concluso con una partitella su campo ridotto di due tempi da 12 minuti ciascuno.

Domani mattina è in programma un’altra seduta. Quindi ci saranno due giorni di riposo. Gli allenamenti, in vista della gara di recupero del 15 novembre a Saluzzo, riprenderanno martedì pomeriggio.