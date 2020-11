Sanremese, amichevole in famiglia in vista della trasferta di Saluzzo

Sanremo. Prosegue la preparazione dei biancoazzurri in vista della gara di Saluzzo. Il match, recupero della sesta giornata di campionato, in programma domenica scorsa, andrà in scena regolarmente domenica 22 novembre allo stadio “Amedeo Damiano”, con inizio alle 14.30.

Questo pomeriggio, agli ordini di mister Bifini e del suo staff, la Sanremese ha disputato un’altra amichevole in famiglia sul manto erboso del Comunale. Il tecnico toscano ha diretto il test in mezzo ai suoi ragazzi, ordinando spesso ai vari elementi di passare da una squadra all’altra. Un modo come un altro per mantenere alta la concentrazione e per tenere tutti sulla corda.

Lo Bosco e compagni si alleneranno ancora domani pomeriggio e sabato mattina. Nel pomeriggio di sabato è prevista la partenza per il Piemonte.