San Bartolomeo, il sindaco Valerio Urso dimesso dall’ospedale

San Bartolomeo al Mare. «Sono stato dimesso questa mattina e ora sono a casa, dopo 24 giorni di degenza ospedaliera. Proseguirò la convalescenza a casa e non appena sarà possibile tornerò al mio posto.

Ringrazio il vice sindaco Sandro Fedozzi, i membri della Giunta e del Consiglio, tutto lo staff dell’Amministrazione comunale, tutti i cittadini per la pazienza e per l’affetto di cui mi sono sentito circondato in questo difficilissimo periodo.

Un ringraziamento particolare per tutti i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, che svolgono un lavoro straordinario in un contesto estremamente complesso. A presto, Valerio Urso» – dice il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, dimesso dal Borea questa mattina dopo 24 giorni di degenza ospedaliera.